OPERAÇÃO POLICIAL TERMINA COM UM MORTO E UM PRESO EM TOBIAS BARRETO

29/10/20 - 10:26:46

Uma operação conjunta entre a polícia militar do 11° batalhão, sob o comando do tenente coronel Alexsandro Ribeiro e policiais civis sob o comando do delegado Fábio Alan, realizada na manha desta quinta-feira (29) no município de Tobias Barreto, resultou na prisão de um homem acusado por tráfico de drogas e a morte de um traficante em confronto com os policiais.

A operação iniciou no conjunto Bom jardim com a prisão de um traficante identificado como “Toquinho”, em seguida os policiais se deslocaram até o conjunto habitacional Agripino Bernardo 1, onde o ex-presidiário acusado por tráfico de drogas e homicídio, Evanildo Ribeiro dos Santos, vulgo “Vaininho”, reagiu a prisão confrontando com os policiais.

Ele foi atingido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O delegado Fábio Alan, informou que “Toquinho” ainda chegou a empreender fuga mas acabou preso pelos policiais, na residência dele foi encontrada uma quantidade de drogas.

Já na residência de “Vaininho”, foi encontrado uma plantação de maconha no quintal, maconha já pronta para venda e uma outra quantidade secando em recipientes para depois serem comercializadas. O delegado informa ainda que em 2016, houve vários homicídios em Tobias Barreto e que muitos deles foram atribuídos ao Toquinho e Vaininho.

Com informações de Elenilton Santos O Rapidão da Notícia