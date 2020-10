Palavras de afeto ilustram a Emissão Comemorativa Natal 2020

Nesta quarta-feira (28), entra em circulação a Emissão Comemorativa Natal 2020 – Palavras de Afeto, que, ao contrário dos anos anteriores, não está vinculada às tradições natalinas, seus vários estilos, formas e conceitos. Neste ano atípico, a emissão busca aproximar pessoas com 10 selos que trazem as palavras: abraços, amor, axé, chamego, fé, felicidade, gratidão, saudade, sorria e xêro. Criados pelo designer Lucas Elias, os selos foram inspirados nas trocas de cartas manuscritas. Na composição das artes, o artista buscou as texturas e as imperfeições do fazer à mão, usando poucos elementos vetoriais. Para o edital de lançamento, as palavras viraram poesia pela escritora Helena Lucena. A emissão tem tiragem de 1,6 milhão de selos (160 mil de cada palavra), com valor de R$ 2,05 cada, e já se encontra disponível na loja virtual e nas principais agências dos Correios.