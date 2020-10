PM INTENSIFICA COMBATE À PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

29/10/20 - 13:57:34

A Polícia Militar, por meio do 1º BPM, unidade responsável pelo policiamento ostensivo nos bairros Santa Maria, 17 de Março, Orlando Dantas, Farolândia, Aeroporto, São Conrado, Luzia, Inácio Barbosa, Ponto Novo e Jabotiana, intensificou o combate à perturbação do sossego alheio.

As ações foram ampliadas devido ao aumento desse tipo de ocorrência nos meses de março, abril e maio, período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Hilário Santana, no mês de março, quando as medidas de isolamento tiveram início, foram 944 atendimentos às ocorrências que envolvem a perturbação do sossego, contra 1309 em abril, e 1318 em maio, totalizando um aumento de 38%. A maioria dos casos se refere ao abuso sonoro gerado por som automotivo e residencial.

“Alinhados com o Comando Geral da Corporação, intensificamos as ações de combate à perturbação do sossego alheio e, com isso, já é possível observar uma redução nos primeiros dias do mês de junho”, comentou o comandante do 1º BPM.

Fonte e foto PM/SE