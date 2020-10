Prefeitura da Barra confirma concurso para 1º de novembro

29/10/20 - 12:22:43

As provas do concurso promovido pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros serão realizadas no próximo domingo, dia 1º de novembro.

Inicialmente as provas seriam aplicadas em 30 de agosto, mas em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a data foi alterada para o dia 1º.

Em nota, a prefeitura informou que o concurso conta com 75 mil candidatos escritos que irão disputar 586 vagas de nível fundamental, médio e superior. Ao todo, são 59 cargos em diferentes áreas, cada um com requisitos específicos, como previsto no edital,