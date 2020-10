PREFEITURA DE ARACAJU ESTÁ DISPONIBILIZANDO EMISSÃO DE NOTA FISCAL VIA INTERNET

29/10/20 - 08:55:14

Para facilitar a vida dos contribuintes aracajuanos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), tem disponibilizado, via internet, uma série de serviços, entre os quais se destaca a possibilidade de emitir notas fiscais. Por causa da necessidade de evitar aglomerações, no contexto da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a recomendação é que o máximo de pessoas possível possa adotar essa maneira mais tecnológica para prestar contas.

A Nota Fiscal é um recibo que deve ser gerado obrigatoriamente após a realização de qualquer transação de venda de produtos ou serviços, de maneira que os devidos impostos possam ser recolhidos. A não utilização da nota é considerada sonegação fiscal. Por causa do período eleitoral, muitas pessoas estão sendo contratadas para ofertar serviços temporários e precisam gerar o recibo.

Desta maneira, a procura por esse serviço na sede da Semfaz tem aumentado. No entanto, é fácil conseguir resolver esse tipo de situação pela internet. “Tanto a Nota Fiscal de pessoa jurídica quanto a de pessoa física podem ser emitidas via on-line, uma vez que se tenha o cadastro no sistema Webiss. Caso ainda não tenha, um cadastro preliminar precisa ser feito obrigatoriamente na sede da Semfaz, onde alguns dados serão confirmados”, explica o diretor do Departamento de Tributos Mobiliários da Semfaz, Carlos Augusto de Oliveira.

Sendo assim, salvo àqueles que vão utilizar o serviço como pessoa física pela primeira vez, nos outros casos basta um cadastro simples via https://aracajuse.webiss.com.br/, para que todas as emissões possam ser feitas de maneira ágil e segura. Por meio do site https://fazenda.aracaju.se.gov.br/#/publica/contribuinte/servicos é possível também acessar outros serviços, como pagamento de IPTU, ISS, ITBI, TLF, assim como se cadastrar no Simples Nacional ou mesmo solicitar certidões e declarações vinculadas à Semfaz.

Foto: Silvio Rocha/PMA