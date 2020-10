Projeto Música Praia Tropical: Final de Semana repleto de atrações

29/10/20 - 14:17:21

O Projeto Música Praia Tropical do Bar e Restaurante Parati Beach Club continua esquentando o clima das areias do Mosqueiro em Sergipe. Neste sábado, 31, quem irá animar a festa é o cantor Bento Adami que promete não deixar ninguém parado.

Logo em seguida o clima esquenta ainda mais com o DJ XSavier comandando os decks entretendo a todos com o melhor da música nacional e internacional com um toque bem praiano e tropical. No domingo, quem comanda o ritmo é a Dj Mary Jeane e o cantor Renato Vianna. E na segunda-feira, 02, feriado será a vez de Torquato e da cantora Ronise Ramos comandarem a festa.

O Bar e Restaurante Parati Beach Club está tomando todas as medidas de segurança sanitária determinada pelas autoridades exigidas para esse momento de pandemia.

O que? Música Praia Tropical

Quando? A partir deste sábado, 31.

Onde? Bar Parati, localizado na Av. Inácio Barbosa, 9201, Mosqueiro.

Da assessoria