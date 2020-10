Reconstruímos Aracaju e edificamos as bases para a cidade avançar, diz Edvaldo

29/10/20 - 16:34:26

Em entrevista ao vivo concedida ao Jornal da Xodó, na Xodó FM Aracaju, nesta quinta-feira, 29, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) destacou que sua candidatura à reeleição está amparada “no trabalho de reconstrução da cidade e de preparação para fazê-la avançar ainda mais”.

Segundo Edvaldo, a população aracajuana o elegeu, em 2016, para “reconstruir a cidade diante do caos em que se encontrava”. “Hoje, três anos e noves meses depois de assumirmos a gestão, Aracaju é outra cidade, bem arrumada, organizada, com obras nas regiões que mais precisam, que respira novos ares”, afirmou.

“E esse trabalho não pode parar. É por isso sou candidato à reeleição, para que possamos dar continuidade a tudo aquilo que estamos executando. Nós projetamos, para os próximos quatro anos, implantar uma série de projetos para que Aracaju possa protagonizar seu desenvolvimento econômico”, completou o prefeito.

Edvaldo garantiu ter superado de forma bem sucedida o desafio de reconstruir a cidade e que, durante a pandemia, sua gestão “assegurou a devida assistência na área da Saúde a toda a população”. “”Em Aracaju, diferente do que ocorreu em outras cidades, não houve desassistência. Estamos saindo dessa crise com a menor de taxa de letalidade pelo coronavírus dentre as capitais”, frisou.

Ao tratar dos impactos provocados pela pandemia da covid-19, sobretudo na área econômica, o prefeito destacou o plano de estímulo e retomada da economia lançado no início deste mês, um pacote de investimentos bilionário que contempla o fomento ao setor turístico, obras de infraestrutura e refinanciamento de débitos tributários.

“Com os investimentos que estamos fazendo na economia, vamos gerar cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos. Nós não estamos propondo ideias inexequíveis. O que propomos já está em prática e é uma realidade. Nosso plano de retomada da economia é um dos mais robustos do país”, enfatizou Edvaldo.

Durante a entrevista, cujo tempo é padronizado para todos os demais candidatos a prefeito de Aracaju, Edvaldo ressaltou avanços e propostas para a próxima gestão em diversas áreas, como Saúde, Educação, Mobilidade. “Preparamos a cidade para enfrentar os novos desafios que se impõem, e sabemos que estamos no rumo certo para avançar ainda mais. Vamos construir uma cidade cada vez mais feliz, humana e inteligente”, disse.

Por Valter Lima