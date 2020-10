Saiba como participar dos cursos ofertados pela Elese - FaxAju

Saiba como participar dos cursos ofertados pela Elese

A Escola do Legislativo (Elese) continua oferecendo vários cursos de forma gratuita, tanto para os servidores da Assembleia Legislativa quanto para o público externo. Em virtude do período de pandemia do novo coronavírus, as capacitações estão sendo realizados de forma online.

Os interessados devem se inscrever através do site da Assembleia Legislativa de Sergipe (https://al.se.leg.br/). E em seguida acessar o tutorial na aba da Escola do Legislativo, com a data do curso, o horário, o link de inscrição, o acesso e o instrutor.

O link é específico para a inscrição do curso online e posteriormente o interessado receberá o link para participar do curso por meio do e-mail e do grupo de WatsApp específico. Para isso é importante não esquecer nenhum dado no formulário de inscrição.

Ao clicar no Acesso, a pessoa fica sabendo em qual plataforma oline o curso será realizado e quanto ao instrutor, além do nome, os interessados terão acesso ao currículo.

A metodologia científica aplicada nos cursos ofertados pela Escola do Legislativo também é informada, assim como o conteúdo pragmático e o material didático utilizados no período do curso.

Cursos ofertados

Entre os cursos realizados pela Elese esse ano estão: Licitação e Contratos, com o instrutor Gilmar Arruda; Atender Bem Transforma: Atendimento com Foco no Setor Público, com a instrutora Maria Mirian Mendes Leite Rodrigues e Reforma Trabalhista e Lei de Terceirização no Setor Público, com o professor-doutor Otávio Augusto Reis de Sousa.

No período de 9 a 13 de novembro de 2020, a Escola do Legislativo vai realizar em parceria com o Senado Federal, o curso sobre Comunicação Integrada, com o instrutor Tadeu Sposito do Amaral.

A videoconferência é voltada para servidores da Assembleia Legislativa e para o público externo. “Esse curso é uma parceria com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) e a Interlegis, que é a escola do Senado”, informa a diretora da Elese, Izabela Mazza.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza