UNINASSAU realiza Semana de Oficinas profissionalizantes

29/10/20 - 12:53:24

Especialistas abordam o comportamento das profissões na pandemia e o futuro pós Covid19

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, até a próxima sexta-feira (30), a Semana de Oficinas Profissionalizantes. Os cursos são destinados aos discentes, alunos de outras instituições e profissionais de todas as áreas envolvidas. Participam dos debates e palestras, professores da UNINASSAU e convidados.

Todos os cursos da instituição estão inseridos no evento, que vem levantando discussões inovadoras, entre elas, o comportamento das profissões no novo cenário pós Covid19. A coordenadora acadêmica da UNINASSAU, Izabella Rezende, observa que o evento é de grande importância para o “novo normal”. “Consideramos positivo discutir e avaliar as profissões dentro da nova realidade mundial”, atenta a professora.

A coordenadora do curso de Direito da UNINASSAU Aracaju, Sandra Ferro, explica que a programação conta com especialistas que estão debatendo o futuro das profissões e temas atuais de cada carreira. “Em Direito, estamos abordando temas especiais como: Violência psicológica dentro da perspectiva da violência doméstica”, observa.

O curso de Serviço Social está levantando debates relevantes e entre eles, o crescimento da vulnerabilidade social. “Temos o objetivo de orientar os profissionais da área e os discentes sobre seus direitos, principalmente nesse cenário pandêmico em que todas as pessoas estão vulneráveis”, esclarece a professora Miraci Lemos.

O curso de Fisioterapia participa do evento com temas variados, incluindo a palestra “O papel do Fisioterapeuta no tratamento de pacientes críticos com Covid19″. O coordenador do curso, Paulo Autran Lima, ressalta que o tema é importante no atual contexto da humanidade. Convidamos a Dra. Thaysa Samanta Bezerra para proferir a palestra”, conclui o fisioterapeuta.

Para participar é preciso se inscrever com até um dia de antecedência ao curso de interesse, pelo site extensao.uninassau.edu.br.

Por Suzy Guimarães