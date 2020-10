BANESE FARÁ TESTE DO PIX DE 3 A 15 DE NOVEMBRO EM SINCRONIA COM O BC

30/10/20 - 18:08:51

Em sincronia com a orientação normativa do Banco Central, o Banese participará, de 3 a 15 de novembro, da fase de operação restrita do Pix. Este período objetiva garantir o pleno funcionamento do sistema que disponibilizará todas as funcionalidades oficialmente a partir do dia 16 de novembro.

Esta fase é restrita para um pequeno grupo de usuários que estarão autorizados a efetuar o pagamento instantâneo por meio dos canais digitais do banco em horário reduzido. Eles poderão enviar o Pix para quaisquer outros clientes bancários. Ou seja, mesmo quem não foi selecionado para essa etapa poderá receber um pagamento instantâneo.

O Pix revoluciona as transações financeiras em meio virtual, oferecendo uma maneira simples, rápida e gratuita em diversas operações. Consulte mais informações no www.banese.com.br/pix<http://www.banese.com.br/pix>