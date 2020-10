CANDIDATOS EM CANINDÉ PODEM SE UNIR E REPRESENTAR KAKÁ ANDRADE POR CALÚNIA

30/10/20 - 09:30:10

O candidato Kaká Andrade produzir um vídeo onde sai em defesa da emissora Xingó FM que, segundo relatos, estaria sendo vítima de ataques por pedradas. No vídeo, ele afirma que os ataques estariam vindos de adversários dele, pois usou a frase “nossos adversários”. Generalizou e chamou para si a situação como se a emissora, que é uma empresa particular, fosse um patrimônio particular dele.

A situação pode não ficar barata para Kaká. Ao que tudo indica já existem posicionamentos contrários a fala de Kaká, chamando de irresponsabilidade o posicionamento dele, tendencioso, influenciador, calunioso e aflorado por maldade extrema. Diante disso, o caminho a ser seguido é o da Justiça.

Dentro da linha dos fatos, nenhum dos demais candidatos concordam com os ataques, além de desprezarem, repudiam e pedem que a Polícia investigue a situação elucidando e trazendo para população a claridade dos assuntos deixando incólume a imagem e nomes dos candidatos, os opositores, como classificou Kaká Andrade.

Embora a emissora Xingó FM seja muito bem guardada por segurança e sistema de monitoramento por câmera e ficar em uma área urbana de pessoas simples, registra que esse fatos nunca tenha acontecido, porém, tem fartas condições para descobrir de onde venham tais ataques.

Por Adeval Marques