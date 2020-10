Dr Valberto e Rafael Sandes viraram fenômeno das Redes Sociais de Propriá

30/10/20 - 05:27:15

O novo fenômeno das redes sociais de Propriá, Dr Valberto (MDB) candidato a prefeito do município e se vice Rafael Sandes bateram um novo recorde de público na sua quinta live que aconteceu na noite desta quinta-feira, 29.

Com o tema: juventude, cultura, esporte e lazer os candidatos alcançaram a impressionante marca de quase duas mil visualizações simultaneamente. Esse número impressiona ainda mais por se tratar de uma live de apresentação de plano de governo nos moldes de um horário político e chama mais atenção a participação ativa dos jovens do município que enviaram suas perguntas e muitas mensagens de apoio a Dr Valberto e Rafael Sandes.

Durante a live os candidatos falaram sobre suas propostas de governo para trazer mudanças para cidade, como o maior incentivo aos esportes, geração de emprego e renda para os jovens e a importância da preservação da cultura do município.

“Queremos transformar Propriá em um celeiro de jovens talentos no esporte. Acreditamos nesse setor como uma ferramenta fundamental para transformação e inclusão social queremos e vamos investir no esporte nas suas mais diversas modalidades, além do incentivo aos esportes radicais e náuticos como uma forma também de atrair turistas”, salientou Dr. Valberto durante a live.

Fonte e foto assessoria