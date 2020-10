Interessados ainda podem se inscrever em vagas remanescentes do FIES 2020.2

Candidatos não matriculados e já matriculados podem realizar o cadastro, gratuito, desde que atenda às exigências do FIES. Os prazos são distintos e se encerram em novembro

Por Raquel Passos

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para inscrições em vagas remanescentes para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2020.2 até dia 03 de novembro para os candidatos não matriculados no ensino superior, e até o dia 27 de novembro para os que já são matriculados. O cadastro é gratuito e totalmente online.

São mais 50 mil vagas em todo o país ofertadas apenas para cursos prioritários nas áreas da Saúde, Engenharias, licenciaturas e Ciência da Computação. Em Sergipe, a Universidade Tiradentes – Unit – disponibiliza vagas remanescentes em 22 cursos.

De acordo com o pró-reitor Administrativo e Financeiro, Francisco Almeida, estudantes já matriculados ou aspirantes a cursos de graduação presencial na Unit podem concorrer às vagas. “A seleção será de acordo com a ordem de conclusão da inscrição, desde que o candidato atenda às exigências do FIES, como ter obtido pontuação mínima média de 450 nas edições do Enem de 2010 a 2019. E não ter zerado a redação”, explica.

Inscrições FIES 2020.2

Para se inscrever, o candidato precisa ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – a partir de 2010, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do Exame e não ter zerado a prova de redação. O interessado precisa ainda ter renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família.

Cursos da Unit contemplados

Cursos da graduação presencial da Unit Sergipe contemplados pelo Fies 2020.2 são: Arquitetura e Urbanismo, Estética e Cosmética, Engenharia Mecatrônica, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Matemática, Odontologia, Psicologia e Radiologia, no Campus Unit Farolândia. Direito e Enfermagem, no Campus Unit Itabaiana e Direito e Enfermagem, no Campus Unit Estância.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente na página do Fies na internet. Mais informações em: www.unit.br/fies.

Com Informações do Ministério da Educação

