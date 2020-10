“Ninguém segura mais o grito de liberdade do nosso povo”, declara Márcio Macêdo

Afirmação foi feita durante passagem da ‘Carreata 13’ pelos bairros Cirurgia, Getúlio Vargas e Suíssa, localidades que fizeram festa para receber o Time do PT

Os bairros Cirurgia, Getúlio Vargas e Suíssa receberam, na noite desta quinta-feira, 29, mais uma edição da ‘Carreata 13’. Desta vez, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), ao lado do líder do Senado, Rogério Carvalho, da vice-governadora, Eliana Aqui, do deputado federal, João Daniel, e do ex-deputado estadual, Robson Viana, realizou, nas três localidades, uma linda festa repleta de propostas, compromissos reais e um desejo profundo de transformar a vida das pessoas.

Ao ser surpreendido pela recepção calorosa dos moradores, Márcio não conteve a emoção e, mais uma vez, reforço seu desejo de transforma a vida dos aracajuanos e aracajuanas. “Aracaju avermelhou! Ninguém segura mais o grito de liberdade do povo. A liberdade de uma gestão que abandonou a cidade. Como é bom sentir esse carinho. Em todos os bairros que passo, só recebo amor”, declarou.

Uma das principais características das agendas políticas do PT na capital é a constante presença de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Fator que, para Márcio, demonstra a confiança que a população tem o partido que tem um olhar especial para este público. “Aracaju será uma cidade inclusiva e acessível. Uma cidade de todos, todas e todes. Eu serei o prefeito que cuidará da infância, da educação, do povo mais pobre. Nós vamos cuidar das pessoas. Vamos trazer de volta a dignidade dos idosos e incluir essas preciosas pessoas em nossos projetos para a capital”, afirmou.

Ao chegar na Maloca, uma importante comunidade quilombola, localizada no Largo Pedro Alvez Braz, bairro Getúlio Vargas, o petista foi festejado pelos moradores que encheram as ruas de bandeiras, gritos de ordem e celebração pelo retorno do PT. “Essa é a alegria do 13, a alegria de quem sabe que o PT chegou pra fazer Aracaju feliz novamente. Quanta emoção. A Maloca está em meu coração. Eu sei da importância do seu povo, da sua força cultural. Nós vamos ampliar os movimentos e as apresentações culturais de Aracaju, da nossa periferia”, garantiu.

