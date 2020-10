PC prende suspeito de comprar produtos com cartões clonados e revendê-los em sites

30/10/20 - 10:43:12

Policiais civis do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prenderam Rubens Santos Cavalcante, de 22 anos. O suspeito teria adquirido cartões clonados na internet e os utilizava para fazer compras e revender os produtos em sites de venda. A detenção ocorreu na manhã dessa quinta-feira, 29.

De acordo com as investigações, um responsável por uma distribuidora de produtos de beleza entrou em contato com a unidade policial para informar sobre as compras de diversos itens realizadas com vários cartões de créditos de múltiplas titularidades. Assim, o estabelecimento registrou um boletim de ocorrência.

A empresa apresentou diversas notas fiscais de pedidos para uma residência, inclusive, com uma entrega feita na manhã dessa quinta-feira, 29. Em posse dessas informações, os policiais realizaram diligências e verificaram a titularidade dos cartões. Além disso, o titular do cartão com o qual foi feito o último pedido foi identificado como um professor universitário, que não reconheceu as compras.

O procedimento investigativo constatou que eram cartões clonados. Ao chegar na residência do suspeito, foram encontrados os últimos pedidos entregues. Inclusive, no momento da abordagem, chegou mais um veículo dos Correios, realizando a entrega de produto em nome de uma vítima do estado do Maranhão.

O suspeito foi preso em flagrante e confessou que comprava os cartões pela internet. Ainda de acordo com o investigado, os preços dos cartões variavam de R$ 50 a R$ 200. Os produtos adquiridos com os cartões clonados eram comercializados em sites de venda.

Informações e foto SSP