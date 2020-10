POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO EM LAGARTO

30/10/20 - 08:12:38

Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto prenderam em flagrante nessa quinta-feira (29) um homem suspeito de tentativa de estupro contra uma mulher de 27 anos, nas imediações do bairro Novo Horizonte. As investigações também apuram se o detido é o responsável por dois estupros cometidos na cidade nos últimos meses.

Segundo o procedimento investigativo, o homem simulou portar uma arma de fogo para coagir a vítima a subir em sua motocicleta. O crime não foi concretizado porque o companheiro dela chegou no momento da abordagem criminosa e seguiu em perseguição ao suspeito, que acabou caindo do veículo e fugiu por um matagal.

Comunicado o crime à delegacia, policiais civis e guardas municipais começaram as buscas pelo autor da ação criminosa, que foi localizado. Além disso, constatou-se que a motocicleta apreendida era a mesma que tinha sido utilizada em dois estupros praticados anteriormente, na mesma região da cidade de Lagarto.

A apuração dos crimes ocorre em parceria entre o DAGV de Lagarto e a Delegacia Regional de Lagarto. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar se o detido está envolvido em outras ações criminosas que já são investigadas pelo DAGV. A delegacia pede que possíveis vítimas compareçam à unidade policial para o reconhecimento do suspeito.

Informações e foto SSP