TRIBUNAL DE CONTAS MANTÉM PRIORIDADE NO TELETRABALHO ATÉ FINAL DE NOVEMBRO

30/10/20 - 07:10:44

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) vai manter a maior parte das suas atividades no regime de teletrabalho até o próximo dia 27 de novembro. Assim ficou definido no Pleno desta quinta-feira, 29, quando o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, aprovou junto ao colegiado o Ato Deliberativo nº 946.

A norma considera o atual cenário de evolução epidemiológica da pandemia da Covid-19 em Sergipe, bem como o crescimento na ocupação dos leitos de UTI. “Com isso buscamos evitar o risco de contágio e propagação do vírus levando em conta os mais recentes dados apresentados pela rede médica e hospitalar do estado”, observou o presidente do TCE.

Assim como fez na prorrogação anterior, o conselheiro enfatizou que o regime remoto não impede a realização de auditorias, inspeções ou quaisquer outros procedimentos de fiscalização.

Além disso, mesmo com a ênfase no teletrabalho, o Tribunal também poderá se deslocar até as unidades jurisdicionadas sempre que restar inviabilizada a realização pelo ambiente de auditoria remota.

A decisão do Tribunal pela continuidade das ações remotas atende à orientação do Serviço Médico e Odontológico da instituição, cujo coordenador é o doutor José Aragão Figueiredo, que diariamente está em contato com os responsáveis pela rede de saúde em Sergipe.

Ainda que em sua maior parte voltado ao teletrabalho, o TCE mantém um quadro reduzido de servidores com atuação no edifício-sede, apenas nos casos cujas atribuições são incompatíveis com o regime online.

Por DICOM/TCE