11 mil famílias baixa renda são beneficiadas com troca de lâmpadas em Aracaju

31/10/20 - 06:46:33

No total, 43 mil lâmpadas já foram distribuídas pelo Projeto Nossa Energia

Após a retomada do Projeto Nossa Energia em Sergipe, iniciativa que faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, mais de 43 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes já foram trocadas por lâmpadas eficientes de LED em Aracaju, beneficiando aproximadamente 11 mil famílias baixa renda cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e residentes no Mosqueiro, Robalo, Aruanda, Jardim Centenário, Olaria, Capucho, 18 do forte, Cidade Nova e Japãozinho.

Pedro Martiniano, responsável pelas ações do Programa de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, explica que o projeto foi retomado em agosto, respeitando todos os protocolos dos órgãos de saúde, e o objetivo principal é ampliar o consumo consciente de energia elétrica. “Cada unidade consumidora pode ter até 4 lâmpadas trocadas. São vários os benefícios que as lâmpadas LED apresentam, como uma melhor qualidade da iluminação e maior durabilidade, gerando economia no consumo de energia e, consequentemente, reduzindo custos na conta de luz. Somente em outubro, fizemos a troca de quase 20 mil lâmpadas e vamos continuar com nosso foco nas localidades com maior vulnerabilidade social”, explica.

No momento da distribuição também são coletados dados para novos cadastros no programa Tarifa Social, caso o cliente atenda aos requisitos. E, além das lâmpadas, foram entregues 1000 máscaras e essa mesma quantidade de frascos de álcool em gel para os moradores das proximidades da Subestação Aracaju, no bairro Capucho, e da Subestação Urubu, no 18 do Forte.

Além da utilização de lâmpadas de LED, adotar hábitos de consumo consciente também podem ajudar a economizar. Confira algumas dicas para evitar o aumento de consumo e administrar melhor a conta no final do mês:

Ventiladores: ideal que permaneçam ligados apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente não funciona, só serve para desperdiçar energia.

Geladeiras e freezers: devem ficar, preferencialmente, o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições, para o ar frio não escapar. As prateleiras devem ficar sem forros e é necessário evitar o abre e fecha. Avalie se o uso do freezer é realmente necessário neste período.

Iluminação: quanto mais luz natural, melhor.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: quanto mais roupa acumulada, melhor. Peças grandes, como lençóis e toalhas, podem ser esticadas por baixo das demais na hora de passar. Tente estender as roupas para secar de forma que não formem dobras. Ao pendurar camisas para secar, utilize cabides isso reduz consideravelmente o tempo para passá-las ao ferro. Com isso, o trabalho de passar será mais fácil, rápido e econômico.

Chuveiro: priorize a posição “Verão”.

Ar-condicionado: os filtros devem ser lavados no mínimo uma vez por semana. Portas e janelas devem estar sempre fechadas quando o ar estiver ligado. Se possível, priorize a posição de 23ºC.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

