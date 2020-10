DIA DE FINADOS: ÓRGÃOS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE TÊM FUNCIONAMENTO ALTERADO

31/10/20 - 06:00:49

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, em decorrência do Dia de Finados, nesta segunda-feira, 2, alguns órgão da Rede Estadual de Saúde não funcionarão neste dia, conforme calendário do Governo do Estado. As unidades que prestam o atendimento de urgência e emergência, como o Hospital de urgência de Sergipe (Huse), os hospitais regionais e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), funcionarão normalmente para atender as demandas da população.

No Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) não haverá atendimento ao público. Contudo, o serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para rede hospitalar permanecem em regime de plantão 24 horas. Na terça, 3, a instituição retomará as atividades normais, das 7h30 às 17h.

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) estará com sua unidade fechada e o serviço de entrega domiciliar retorna com o cronograma de entrega na terça. O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) também retorna as atividades na terça.

De acordo com a coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva, o cronograma de entrega domiciliar do case é realizado considerando os feridos. “O cronograma é estruturado em três blocos. Cada bloco possui uma logística de entrega agregada ao recebimento do mês anterior, vale enfatizar que sempre tentamos atender dentro das datas específicas. Quando o mês tem feriados, damos celeridade nas dispensações para atender dentro do prazo estabelecido, justamente para não prejudicar o usuário”, disse.

SES