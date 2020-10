Para fazer campanha, não precisa atacar os veterinários, lamenta vereador

31/10/20 - 10:09:32

“Não se pode usar os animais como bandeira política. A história parece que está se repete e desta vez estão desqualificando os médicos veterinários”.

O desabafo foi feito pelo vereador Heliomarto, o abençoado, ao comentar sobre as críticas feitas à campanha de castração de animais que está sendo realizado pela secretaria municipal de saúde, através do Centro de Zoonose de Aracaju.

Heliomarto lembra que o número de animais abandonados nas ruas da capital é grande o que acaba sobrecarregando os veterinários que, mesmo assim, o trabalho continua. O vereador conta que hoje o Centro de Zoonose de Aracaju tem quatro veterinários concursados e diz que pretende solicitar ao prefeito que seja realizado um novo concurso público ainda este ano, para contratação de mais médicos-veterários. “A saúde púbica sempre foi a nossa bandeira e a defesa dos animais faz parte de minha história, como veterinário que sou, como profissional”, disse o vereador.

Ele lembra que já se reuniu com a responsável pelo Centro de Zoonose, Dra. Mariana, que informou que hoje, são apenas quatro profissionais (médicos-vererinários) responsáveis pela castração e que, mesmo assim, tem mantido o cronograma de castração como vem ocorrendo em vários bairros de Aracaju. “A Dra. Mariana, assim como os outros colegas veterinários, são profissionais extremamente capazes e não é justo que eles sejam desqualificados por conta da campanha eleitoral. É preciso lembrar que por trás de um profissional existe um pai e uma mãe de família e que mesmo com as dificuldade continuam trabalhando e dedicando amor aos animais”, desse o vereador.

Por fim, o vereador lembrou da importância da campanha de vacinação antirrábica, lembrando que há postos em todos os bairro da capital.