Rodrigo Valadares afirma que Aracaju está dividida entre ricos e pobres

31/10/20 - 07:25:31

Nesta quinta-feira, 29, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, declarou durante entrevista ao Jornal do Estado que existe, em Aracaju, uma divisão entre ricos e pobres. Segundo ele, Edvaldo Nogueira escolheu servir apenas um lado e acabou esquecendo o outro.

“Eu rodo por Aracaju e vejo que existe uma divisão entre uma Aracaju dos ricos, que aparece na propaganda do prefeito, e uma aracaju dos pobres, onde o poder público não chega”.

O candidato bolsonarista destacou ainda que sua luta é pela igualdade do rico e do pobre na capital sergipana, levando a voz daqueles que não são escutados.

“Quem me acompanha em meu mandato sabe que sempre fui um parlamentar muito duro em minhas criticas, porque, na verdade, eu levo a revolta das pessoas… Talvez um discurso mais duro, mais incisivo seja a voz dessas pessoas que muitas vezes não tem quem fale por elas”, declarou.

Ao começar sua campanha de rua pela Zona Norte, Rodrigo já deixou claro que sua prioridade será os bairros menos assistidos pela atual gestão. Além disso, em seu plano de governo, o candidato tem se preocupado em trazer esse sistema igualitário à Aracaju, dando o ponto e partida pela educação.

“Minha primeira prioridade é dar a mesma educação ao filho do rico e ao filho do pobre. É isso que vai mudar verdadeiramente Aracaju, é um governo voltado para a próxima geração e não para a próxima eleição”, disse.

“Infelizmente, historicamente, nenhum homem ou mulher se levantou aqui no Estado para investir na educação básica, porque sabe que os resultados vêm depois de 10, 15 ou 20 anos, quando não tem mais reeleição e o que a gente vê são gestores preocupados com a próxima eleição. Eu quero mudar isso, eu quero dar o mesmo ensino do filho do rico ao filho do pobre, através da criação de escolas de excelência e o voucher escolar”, concluiu.

Fonte e foto assessoria