Sergas anuncia aumento de 20,62% na tarifa do GNV em SE

31/10/20 - 07:42:04

A Sergás informou na tarde desta sexta-feira (30) que a tarifa do Gás Natural Veicular (GNV) teve um reajuste de 20,62%.

As informações são de que o novo preço de compra pelos postos, passa a valer a partir deste sábado, 1º de outubro e foi autorizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Sergipe (Agrese).

Segundo a Sergas, o reajuste obedece a política da preços da Petrobras, já que os preços são reajustados conforme a variação do preço do dólar e do preço internacional do petróleo.