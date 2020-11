Belivaldo viaja a Brasília para discutir vacinação contra Covid-19 junto à Câmara, Senado e Ministério da Saúde

01/11/20 - 21:44:40

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), junto aos demais governadores do Nordeste, viaja nesta terça-feira (03) a Brasília, para uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para discutir sobre a vacinação contra a Covid-19. também se reúnem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O coordenador do grupo é governador do Piauí, Wellington Dias (PT), indicado pelos representantes estaduais.

Uma outra reunião vai ocorrer com o ministro da Saúde, Eduardo Pazzuello. O objetivo é discutir o Plano Nacional de Vacinação. Wellington Dias quer coordenar, junto ao governo federal, a articulação relacionada à vacinação contra a Covid-19. Ele conta com apoio de parlamentares para reestabelecer um diálogo com o Executivo.

Os governadores pretendem instalar até o dia 30 de novembro uma comissão técnica que será responsável por apresentar toda a estratégia de imunização contra o novo coronavírus. “Ali está contida a preocupação com todos os brasileiros e salvar vidas, em primeiro lugar. A primeira vacina que tiver autorização científica, é esta que devemos utilizar no Brasil.”

Questão de Sergipe – Belivaldo Chagas retorna a Sergipe até quinta-feira (05), a tempo de participar da reunião do Comitê Científico, que analisa a questão do início das aulas no Estado. Não haverá qualquer definição sobre a expansão do Coronavírus, porque Sergipe está sob controle, com baixos casos de contaminação e óbitos.

Apesar do retorno do Covid-19 em países da Europa, a avaliação é que no Brasil não há sinais de que haja um excesso do coronavirus em razão do clima quente que se iniciou no País, o que não é propício à expansão do vídeo. A Europa passa pelo frio do inverno e sofre as consequências de uma nova contaminação.

Outra observação que membros do Comitê Científico faz é em relação ao número de leitos nos hospitais públicos e privados, que não apresentam riscos de superlotação. Mesmo assim, segundo um dos cientistas, não se pode abandonar todos os cuidados para evitar contaminação, principalmente neste período final de campanha eleitoral, emque registram-se aglomerações em todo o Estado.