Cúpula do MDB em Sergipe boicota candidatura de Dr Valberto em Propriá

01/11/20 - 09:37:31

Por Thiago Reis

Disputa eleitoral em Propriá não é prioridade para a cúpula do MDB em Sergipe

Estranhamente, a cúpula do MDB em Sergipe parece ter desistido de apoiar a candidatura de Dr Valberto em Propriá. Pelo menos é o que apontam as informações referentes a destinação de recursos do fundo partidário.

Valberto foi convidado e convencido a filiar-se ao MDB com a expectativa de poder contar com o apoio do partido a seu projeto de vencer a disputa eleitoral em Propriá, mas até o momento, faltando apenas 15 dias para o dia da eleição, o Diretório Estadual do MDB destinou apenas R$ 30 mil à campanha de Dr Valberto.

Inicialmente bem avaliado em pesquisas eleitorais, Valberto imaginou que teria o respaldo das lideranças do MDB para manter o bom desempenho durante a campanha, mas sem qualquer explicação minimamente razoável, o Diretório Estadual do partido não tem demonstrado interesse em garantir a chegada de recursos do fundo partidário para manter a candidatura de Valberto com chances de vitória.

Mais estranho ainda é que enquanto a candidatura de Dr Valberto vem sendo boicotada pela cúpula do MDB, recebendo apenas R$ 30 mil do fundo partidário a 15 dias da eleição, em São Francisco, município muito menor que Propriá, o Diretório Estadual do MDB destinou mais de R$ 115 mil à campanha de Alba de Ailton.

Qual seria a explicação da cúpula do MDB para boicotar a candidatura de Valberto em Propriá? Com a palavra, o Diretório Estadual e seus respectivos representantes.