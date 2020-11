Curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes comemora 25 anos

01/11/20 - 09:02:29

A 20º semana de Fisioterapia teve início com um histórico do curso, iniciado em 1991 em Sergipe e que, ao longo dos 25 anos, ampliou suas atividades para os campi de Alagoas e de Pernambuco

Os 25 anos do curso de fisioterapia da Universidade Tiradentes é comemorado com a 20º semana de Fisioterapia, cujo objetivo é fomentar a pesquisa científica na área e promover a ampliação do conhecimento aos alunos. Realizado de forma virtual, o evento é transmitido pelo canal da Unit no youtube e ocorre entre os dias 28 e 30 de outubro.

O reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, deu boas-vindas aos participantes e falou sobre o centro de referência em fisioterapia no estado, o Centro Ninota Garcia.

“Muito obrigado aos alunos, egressos, professores. A trajetória do curso de fisioterapia transcende a expectativa dos primeiros anos de implantação. O Ninota Garcia é uma referência em nosso estado, onde aperfeiçoamos os futuros doutores e atendemos milhares de paciente mensalmente. É um marco para a saúde de Sergipe”.

Os reitores dos campi Alagoas, Dario Arcanjo, e de Pernambuco, Vanessa Piasson, também destacaram a importância do curso para a saúde e da responsabilidade de formar profissionais da área.

O presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Jader Pereira de Farias, egresso da Unit, afirmou o orgulho de participar do evento. “Este ano de pandemia, a fisioterapia conseguiu mostrar sua importância e papel na saúde. Fomos a profissão da área de saúde que mais cresceu. Precisamos, cada vez mais, de professores e profissionais capacitados e é na universidade que a gente começa a carreira profissional”.

Já a coordenadora do curso em Sergipe, Luciana Beatriz falou sobre a emoção em formar 40 turmas e mais de dois mil profissionais.

“Hoje a emoção toma conta de mim e é um orgulho dizer que 90% do nosso corpo docente é composto por egressos”.

A palestra de abertura foi feita pela professora Josimari Melo com o tema evolução da fisioterapia.

Assista em https://www.youtube.com/watch?v=cSKzmmCavwI&feature=youtu.be

Assessoria de Imprensa