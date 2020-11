Em queda, SES registra 66 novos casos de Covid e 6 mortes

01/11/20 - 07:17:59

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 30, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 66 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 84.237 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.201 morreram. Todos os seis óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 76.126 pacientes foram curados. Um óbito do município de Lagarto teve endereço transferido para Poço Redondo.

Dois óbitos são de moradoras de Aracaju: uma de 62 anos, sem comorbidades; e outra de 68 anos, com diabetes e imunossupressão. Nos demais municípios, as quatro vítimas foram do sexo masculino: uma criança de quatro meses, de Salgado, com doença respiratória crônica; de 52 anos, morador de Itaporanga D’Ajuda, com neoplasia; de 64 anos, de Boquim, com doença cardiovascular crônica e obesidade; e de 60 anos, residente de Rosário do Catete, sem comorbidades.

Foram realizados 191.977 exames e 107.740 foram negativados. Estão internados 173 pacientes, sendo 86 em leitos de UTI (60 na rede pública, sendo 60 adultas e 0 pediátricas; e 26 na rede privada, sendo 24 adultas e 2 pediátricas) e 87 em leitos clínicos (67 na rede pública e 20 na rede privada). São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultado 482 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.