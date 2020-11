IFS/SE OFERTA SETE VAGAS PERA PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO BÁSICO

01/11/20 - 07:52:43

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) do Instituto Federal de Sergipe (IFS) torna público o edital nº 14/2020, tendo como intuito a contratação de professor substituto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por tempo determinado, para atendimento de necessidades de interesse público da instituição. Os interessados terão o período de 26/10 a 05/11 para realizar a inscrição, através do e-mail: selecao.pss@ifs.edu.br.

No total, estão sendo ofertadas sete vagas; destas, duas são para área de Eletrotécnica para atuar no Campus Aracaju; uma para Engenharia de Petróleo, também para a unidade de ensino de Aracaju; uma de Língua Portuguesa/Espanhola para o campus Estância; uma para História e uma para Língua Portuguesa, ambas no Campus Itabaiana; e por fim, uma em Informática III, destinada para a unidade de São Cristóvão.

Inscrição e Isenção

Antes de realizar a inscrição, o candidato deve atentar-se às regras estabelecidas no edital do certame e certificar-se de que preenche todos os requisitos expressos no documento. A taxa de inscrição do concurso será de R$ 50,00 e deverá ser paga até 05/11 no Banco do Brasil, através de Guia de Recolhimento da União (GRU simples). Os candidatos amparados pelo Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, poderão solicitar isenção na taxa de inscrição no período de 26/10 a 28/10.

Ao se inscrever, o candidato deve anexar os seguintes documentos, nesta ordem:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido – anexo III (no caso de inscrição como pessoa com deficiência, o candidato deverá fazer a opção de concorrer à vaga nessa condição);

b) RG e CPF (frente e verso);

c) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (exceto para os candidatos que concorrem como isentos), não sendo aceito como comprovante de pagamento o AGENDAMENTO do pagamento, (ver subitem 6.20);

d) Curriculum Lattes atualizado;

e) Títulos e demais documentações comprobatórias para a avaliação curricular constantes no anexo VI.

Seleção e Resultados

A seleção ocorrerá por meio de Prova de Títulos pontuada segundo o Anexo VI do edital e a documentação será analisada por uma Comissão Examinadora composta por três membros, podendo ser servidores do IFS e/ou de outras Instituições de Ensino, instituída através de Portaria.

Os resultados preliminar e final serão divulgados nos dias: 20/11 e 27/11, respectivamente, no site: www.ifs.edu.br/concursos-editais-progep, além do Diário Oficial da União (DOU).

Outras informações

O prazo de validade deste processo seletivo é de um ano podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração. Quanto à remuneração, ela será equivalente à da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, correspondendo à Classe D I, Nível 01, variando de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 – a depender da carga horária exigida e da titulação do docente.

Fonte: IFS/SE