POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM DE 66 ANOS SUSPEITO DE ESTUPRO EM LAGARTO

01/11/20 - 10:02:30

A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem de 66 anos. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado no ano de 2018, na cidade de Lagarto/SE.

Segundo o delegado Alisson Lial, a ação positiva de hoje só foi possível graças ao apoio operacional prestado pela equipe de policiais civis da cidade de Simão Dias. Foram feitas diligências, o suspeito foi localizado e preso.

A delegada Lorena Rocha, do DAGV de Lagarto, reforça a importância da participação da população para a elucidação de crimes. Qualquer informação pode ser comunicada por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

As diligências foram feitas por equipes do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto e pelo setor de entorpecentes da cidade

SSP