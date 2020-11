Policiais civis do Denarc prendem 3 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em SE

O Departamento de Investigação a Narcóticos (Denarc) divulgou neste sábado (31) a prisão de três pessoas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As prisões aconteceram em pontos diferentes da capital.

Segundo o delegado Hugo Leonardo, Rubens Bezerra Marinho, de 25 anos, foi preso no Bairro Santa Maria, Rua 29. Com ele, havia 27 porções de maconha prensada prontas para a venda, mais quatro tabletes maiores, além de balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico. Rubens já responde a processos criminais anteriores.

No Marcos Freire II, em frente ao shopping center, foi preso Alef Santos Santana, de 26 anos. Ele estava com 250 gramas de cocaína, que pretendia comercializar na mesma noite.

Clara Francielle dos Santos, de 20 anos de idade, foi presa no Bairro Santos Dumont, em frente à unidade de saúde da Rua São José. Ela estava prestes a fazer uma entrega de cinco quilos de maconha prensada quando foi abordada pelos agentes.

Os três tiveram suas prisões em flagrante homologadas pela Justiça e seguirão no sistema penitenciário estadual.

