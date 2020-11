PROFESSOR DA UFS ESTÁ ENTRE OS QUE MAIS PESQUISARAM SOBRE A COVID NO BRASIL

O professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde e chefe do Laboratório de Patologia Investigativa da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Paulo Ricardo Martins Filho, está entre os cinco pesquisadores que mais fizeram publicações científicas sobre a covid-19 no Brasil. A informação foi divulgada pelo Jornal da USP, através de um levantamento realizado pela Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, com base em informações da plataforma Dimensions.

Martins aparece na lista com 16 publicações relacionadas ao novo coronavírus desde o início da pandemia. Além dele, de acordo com o levantamento, os cientistas que mais publicaram sobre o tema no país são: Maria Giovanetti e Julio Henrique Rosa Croda (Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz), Massimo Ciccozzi (Università Campus Bio-Medico di Roma – UCBM), e George Kroumpouzos (Faculdade de Medicina de Jundiaí – FMJ).

“É um resultado extremamente importante, porque mostra a força da UFS na produção de conhecimento científico no enfentamento à covid-19. Obviamente, isso é fruto de um trabalho conjunto, que inclui alunos de mestrado e doutorado da nossa instituição, além de diversos colegas de trabalho. É uma honra estar figurando nessa lista, mas ainda temos um longo trabalho pela frente, pois ainda há muito a ser feito nessa caminhada,” frisou o professor. Recentemente, ele publicou cinco novos papers, que ainda não foram computados pela plataforma, totalizando 24 publicações sobre o novo vírus respiratório.

Doutor em Ciências da Saúde pela UFS, Martins reúne mais de 140 publicações em revistas científicas internacionais ao longo da carreira. Ele tem experiência em epidemiologia, estatística e revisões sistemáticas e meta-análises em saúde. É professor do Departamento de Educação em Saúde, do campus Antônio Garcia Filho, em Lagarto, e dos programas de Pós-graduação em Ciências da Saúde e em Odontologia.

Para o pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa da UFS, professor Lucindo Quintans, “esse é um resultado muito importante para o nosso estado de Sergipe, mostrando que temos pesquisadores que, além de transitarem na fronteira do conhecimento, têm trazido inovações e descobertas sobre essa nova doença, desde o tratamendo de pacientes a melhor compreensão da contaminação, e, principalmente, agregando valor ao conhecimento científico já existente no mundo. Isso sem dúvidas é muito gratificante.”

Brasil

O levantamento da USP ainda aponta que a Dimensions contabilizou 4.029 publicações sobre a doença este ano no país. A maioria são artigos (3.542) e preprints (468), das áreas de ciências médicas e da saúde (2.204), ciências biológicas (207) e sociologia (183). A Universidade de São Paulo concentra a maior produção entre as instituições de pesquisa brasileiras, com 729 publicações sobre o tema. Em seguida, estão a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Mundo

Até o último dia 17 de outubro, foram produzidas e registradas 168.546 publicações sobre covid-19 no ano de 2020 em todo o mundo. A maioria das publicações são artigos (132.406) e pre-prints (29.349), que são versões prévias de textos científicos. A plataforma não inclui dissertações e teses. Do total de publicações registradas, 90.961 são sobre ciências médicas e da saúde, 8.850 sobre ciências biológicas e 8.234 sobre sociologia. Os países com maior número de publicações são Estados Unidos (34.129), China (15.990) e Reino Unido (14.724). O Brasil, por sua vez, é o 11º país que publicou trabalhos sobre covid-19, à frente de países como Holanda, Suíça e Japão.

Veja aqui a lista de publicações de Martins-Filho PR:

1. COVID-19 mortality among Indigenous people in Brazil: a nationwide register-based study.

Santos VS, Souza Araújo AA, de Oliveira JR, Quintans-Júnior LJ, Martins-Filho PR.

J Public Health (Oxf). 2020 Oct 12:fdaa176. doi: 10.1093/pubmed/fdaa176.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33044545/

2. Decrease in child abuse notifications during COVID-19 outbreak: A reason for worry or celebration?

Martins-Filho PR, Damascena NP, Lage RC, Sposato KB.

J Paediatr Child Health. 2020 Oct 4. doi: 10.1111/jpc.15213

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33012011/

3. COVID-19 fatality rates related to social inequality in Northeast Brazil: a neighborhood-level analysis.

Martins-Filho PR, de Souza Araújo AA, Quintans-Júnior LJ, Santos VS.

J Travel Med. 2020 Aug 6:taaa128. doi: 10.1093/jtm/taaa128.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761125/

4. Speech therapy practice in hospital settings and COVID-19 pandemic.

Araújo BCL, Lima TRCM, Gois-Santos VT, Santos VS, Simões SM, Martins-Filho PR.

Rev Assoc Med Bras (1992). 2020 Sep 21;66Suppl 2(Suppl 2):10-12. doi: 10.1590/1806-9282.66.S2.10. eCollection 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32965347/

5. Drug repurposing and cytokine management in response to COVID-19: A review.

Heimfarth L, Serafini MR, Martins-Filho PR, Quintans JSS, Quintans-Júnior LJ.

Int Immunopharmacol. 2020 Aug 31;88:106947. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106947.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32919216/

6. Digital public interest on coronavirus information and social distancing: a Brazilian nationwide analysis using an infodemiology approach.

Martins-Filho PR, Souza Araújo AA, Quintans-Júnior LJ, Santos VS.

J Travel Med. 2020 Sep 2:taaa154. doi: 10.1093/jtm/taaa154

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876696/

7. Family COVID-19 cluster analysis of an infant without respiratory symptoms.

Jesus MCS, Lima AGA, Santos VS, Storti-Melo LM, Moura TR, Santos RWFD, Santos CAD, Martins-Filho PR, Cuevas LE, Gurgel RQ.

Rev Soc Bras Med Trop. 2020;53:e20200494. doi: 10.1590/0037-8682-0494-2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876320/

8. Myocardial Injury Biomarkers and Cardiac Complications Associated with Mortality in Patients with COVID-19.

Martins-Filho PR, Barreto-Filho JAS, Santos VS.

Arq Bras Cardiol. 2020 Aug 28;115(2):273-277. doi: 10.36660/abc.20200372

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876196/

9. Clinical characteristics and outcomes in patients with COVID-19 and leprosy.

Santos VS, Quintans-Júnior LJ, Barboza WS, Araújo AAS, Martins-Filho PR.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Aug 31. doi: 10.1111/jdv.16899

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32865267/

10. Primary Health Care in Brasil in the times of COVID-19: changes, challenges and perspectives.

Gois-Santos VT, Santos VS, Souza CDF, Tavares CSS, Gurgel RQ, Martins-Filho PR.

Rev Assoc Med Bras (1992). 2020 Jul;66(7):876-879. doi: 10.1590/1806-9282.66.7.876

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844947/

11. No current evidence supporting risk of using Ibuprofen in patients with COVID-19.

Martins-Filho PR, do Nascimento-Júnior EM, Santos VS.

Int J Clin Pract. 2020 Oct;74(10):e13576. doi: 10.1111/ijcp.13576

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32506743/

12. To breastfeed or not to breastfeed? Lack of evidence on the presence of SARS-CoV-2 in breastmilk of pregnant women with COVID-19.

Martins-Filho PR, Santos VS, Santos HP Jr.

Rev Panam Salud Publica. 2020 Apr 27;44:e59. doi: 10.26633/RPSP.2020.59. eCollection 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32454808/

13. Prolonged Fecal Shedding of SARS-CoV-2 in Pediatric Patients: A Quantitative Evidence Synthesis.

Santos VS, Gurgel RQ, Cuevas LE, Martins-Filho PR.

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Aug;71(2):150-152. doi: 10.1097/MPG.0000000000002798

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32452978/

14. COVID-19 during pregnancy: Potential risk for neurodevelopmental disorders in neonates?

Martins-Filho PR, Tanajura DM, Santos HP Jr, Santos VS.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Jul;250:255-256. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.05.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32448635/

15. The need to strengthen Primary Health Care in Brazil in the context of the COVID-19 pandemic.

Souza CDF, Gois-Santos VT, Correia DS, Martins-Filho PR, Santos VS.

Braz Oral Res. 2020;34:e047. doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0047

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32401828/

16. Recommendations for a safety dental care management during SARS-CoV-2 pandemic.

Martins-Filho PR, de Gois-Santos VT, Tavares CSS, de Melo EGM, do Nascimento-Júnior EM, Santos VS.

Rev Panam Salud Publica. 2020 Apr 10;44:e51. doi: 10.26633/RPSP.2020.51. eCollection 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32382259/

17. Factors associated with mortality in patients with COVID-19. A quantitative evidence synthesis of clinical and laboratory data.

Martins-Filho PR, Tavares CSS, Santos VS.

Eur J Intern Med. 2020 Jun;76:97-99. doi: 10.1016/j.ejim.2020.04.043

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32345526/

18. No evidence supports the use of ether and chloroform inhalation for treating COVID-19.

Martins-Filho PR, Santos VS.

Rev Panam Salud Publica. 2020 Mar 24;44:e41. doi: 10.26633/RPSP.2020.41. eCollection 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32269593/

19. Potential role for nitazoxanide in treating SARS-CoV-2 infection.

Martins-FilhoPR,Barreto-Alves JÁ,Fakhouri R.

Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020; 319: L35–L36. doi: 10.1152/ajplung.00170.2020

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajplung.00170.2020

20. EpiSERGIPE: um programa que pode mudar a forma de enfrentarmos a COVID-19 em Sergipe.

Quintans-Júnior LJ, Araújo AAS, Martins-Filho PR, Schimieguel DM, Corr^\ea CB, Moura TR, Cavalcanti, RF, Grespan R, Santos VS, Santos MA.

Revista Intersciplinar de Pesquisa e Inovação. 2020; 7: 3-6.

https://seer.ufs.br/index.php/revipi/article/view/14239

21. The ‘unbridled race’ for using chloroquine and hydroxychloroquine to prevent or treat COVID-19 leads to shortages for patients with chronic inflammatory conditions and malaria in Brazil.

Martins-Filho PR; Araújo Carvalho AC, Melo EM, Mendes MLT, Santos VS.

Canadian Medical Association Journal. 2020; 192: eLetter.

https://www.cmaj.ca/content/unbridled-race-using-chloroquine-and-hydroxychloroquine-prevent-or-treat-covid-19-leads

22. Facing the COVID-19 epidemic in Brazil: Ignorance cannot be our new best friend.

Martins-Filho PR

Science. 2020; Mar 29, eLetter.

https://science.sciencemag.org/

23. Could the control of the SARS-CoV-2 epidemic be achieved by digital contact tracking alone?

Santos VC, Martins-Filho PR.

Science. 2020; Apr 15, eLetter.

https://science.sciencemag.org/

24. Education and Science in Brazil: walking to an endless black hole.

Quintans-Júnior LJ, Martins-Filho PR

Science. 2020; Sep 4, eLetter.

https://science.sciencemag.org/

