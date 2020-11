Rodrigo Valadares participa do Fórum Empresarial de Sergipe

01/11/20 - 08:49:49

Nesta sexta-feira, 30, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, participou do Fórum Empresarial de Sergipe, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), onde estiveram presentes as entidades Sescap, Seac, Setransp, CDL, ABIH, FCDL, Fies e Sindesp.

Durante a oportunidade, foram pautados os seguintes temas: Inovação e transformação digital; Desenvolvimento econômico , empreendedorismo, ambiente de negócios e tributos; Sustentabilidade ambiental; Mobilidade urbana; Empregabilidade e educação profissional; Turismo e revitalização do centro.

O Fórum Empresarial de Sergipe, presidido por Marco Aurélio Pinheiro Tarquínio e tendo como vice Robson Pereira, tem como objetivos discutir e elaborar propostas para a promoção do desenvolvimento econômico e social de Sergipe, estimular o despertar da consciência de toda a sociedade sergipana para as potencialidades do estado e lutar pelo fortalecimento da atividade empresarial.

Dessa forma, reconhecendo a grande importância do Fórum Empresarial, Rodrigo os enalteceu publicamente.

“Vocês são quem move a economia, são vocês os responsáveis pela geração de emprego e renda em nosso Estado. A gente precisa de uma prefeitura parceira que não atrapalhe, a prefeitura não atrapalhando já estará ajudando demais a geração de emprego e renda aqui em Sergipe”, disse.

Em seu discurso, o candidato bolsonarista relatou quais são os seus projetos para fomentar emprego e renda à população aracajuana.

“Reduzir os impostos é o primeiro ponto. Nós temos um ISS de 5%, é um absurdo. 70% da arrecadação local vem do ISS, a gente tem que tornar o ISS de 5 para 2% para micro e pequenas empresas, a fim de atraí-las. Nós temos que ter um plano sem impostos e sem regulamentação para a inovação tecnológica, é a próxima fronteira, não adianta a gente esquecer a tecnologia”, declarou.

Ao falar do turismo, Rodrigo relembrou a gestão de seu pai, Pedrinho Valadares, quando foi Secretário de Turismo.

“Falar de Turismo é algo que me toca muito, porque meu pai foi Secretário de Turismo, de 2003 a 2006, e foi o melhor Secretário de Turismo que esse Estado já teve. Foi na gestão de meu pai que teve a reforma da orla, tornando a orla mais bonita do Brasil”.

Em seu Plano de Governo, Rodrigo destacou as propostas que pretende aplicar em Aracaju, a fim de recuperar a deteriorada cadeia turística e iniciar a retomada econômica agressiva do setor.

“Desenvolvimento do “Plano Municipal de Turismo”, buscando a organização do turismo local e a recuperação do sentimento de orgulho de ser aracajuano; Transformação do Kartódromo Emerson Fittipaldi em Autódromo Internacional por meio de Parceria Público-Privada, visando a atração de investimentos e da vinda de categorias automobilísticas para Aracaju; Criação de calendário de eventos, em parceria com a iniciativa privada, aproveitando o espaço urbano para promoção de atividades culturais, gastronômicas, musicais, artísticas, entre outras; Garantir a manutenção de instalações e equipamentos turísticos por meio de parcerias com o setor privado e o fomento de Aracaju no Brasil e no exterior”.

Fonte e foto assessoria