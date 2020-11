Saúde divulga alteração no funcionamento dos serviços no feriado de finados

01/11/20 - 09:12:52

Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, feriado pelo Dia de Finados, parte dos serviços da Saúde de Aracaju sofrerão alteração em seu funcionamento. Os setores administrativos que atuam na sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estarão fechados, o MonitorAju não funcionará, voltando o atendimento no dia 3, das 7h às 19h.

O atendimento da Rede de Urgência e Emergência (Reue), ofertado nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de covid-19, segue com serviço 24h, mesmo no feriado. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco estará funcionando normalmente.

Na Rede de Atenção Primária (Reap), as quatro Unidades Básicas de Saúde com atendimento exclusivo para os casos de síndromes gripais ou suspeitos de covid-19, estarão abertas normalmente, das 7h às 19h. São elas: UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), UBS José Machado (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Já as demais UBS pausam no feriado (incluindo as que estão com horário estendido de atendimento), retomando o atendimento regular a partir da terça-feira, 3.

Após o feriado, atendem em horário estendido, das 7h às 19h, as unidades: UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Augusto Franco (Augusto Franco); UBS Francisco Fonseca (18 do Forte); UBS Fernando Sampaio (Castelo Branco); UBS Cândida Alves (Santo Antônio); UBS Max de Carvalho (Ponto Novo); UBS Antonio Alves (Atalaia); UBS Dona Jovem (Industrial); UBS Manoel de Souza (Sol Nascente); UBS Santa Terezinha (Robalo); UBS Joaldo Barboza (América); UBS José Calumby (Jardim Centenário).

O atendimento ofertado na Rede Especializada, pelo Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), não funciona aos finais de semana e feriados. O serviço será retomado a partir da terça-feira, no horário das 7h às 19h.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue sendo um serviço porta aberta, entretanto, no feriado estará funcionando apenas o acolhimento noturno.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO