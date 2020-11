SUBTENENTE BRUNO PIERRE É ENCONTRADO MORTO EM SUA RESIDÊNCIA EM ARACAJU

01/11/20 - 08:23:22

O subtenente PM Bruno Pierre Alves do Nascimento, 49 anos, foi encontrado morto por volta das 06:20h deste domingo (01) em sua residência, no bairro São Conrado, em Aracaju.

As informações são de que o militar vinha enfrentando problemas com a depressão e, no inicio da manhã tirou a própria vida, usando um fio.

Uma equipe do Samu foi acionada, esteve no local e comprovou o óbito.

O militar deixa esposa e dois filhos.

O corpo do policial foi recolhido e encaminhado para o IML.

.