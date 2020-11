Belivaldo tem audiência nesta terça-feira com Bolsonaro, no Planalto, para assegurar atuação da Petrobras em Sergipe

02/11/20 - 21:50:33

O governador Belivaldo Chagas (PSD) se encontra em Brasília desde a segunda-feira (02) e nesta terça-feira (03) tem audiência confirmada com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), às 15 horas no Palácio do Planalto. A agenda com o presidente foi oficializada por volta das 20 horas.

Belivaldo Chagas vai conversar com o presidente Bolsonaro sobre a questão do Petróleo e do Gás em Sergipe, para que a estrutura seja mantida no Estado, em razão da divulgação de que a Petrobras pretende privatizar ou vender o terminal do Tecarmo, desativar toda a estrutura de prospecção de petróleo de Carmópolis e principalmente a questão do gás.

Belivaldo tem estudos que revelam a importância dos setores para a economia sergipana, principalmente neste momento termoelétrica que entrará em atividade ainda este ano no município da Barra dos Coqueiros, e que colocará Sergipe à frente do setor em todo o Nordeste.

Antes da audiência com o presidente Bolsonaro, o governador Belivaldo Chagas pode se reunir com o presidente da Câmara Federal, junto aos demais governadores do Brasil, para tratar sobre a questão da vacina contra o coronavírus. Essa agenda ainda não está confirma e se acontecer será por volta das 13:30 horas.