CAPITÃO SAMUEL ALERTA: PETROBRAS REDUZ PREÇOS NAS REFINARIAS. BOMBAS, AUMENTA

02/11/20 - 08:24:26

O deputado capitão Samuel Barreto voltou a usar as redes sociais para recomendar que os consumidores sergipanos continuem a pesquisar por preços mais baixos do valor da gasolina e do Diesel vendidos no estado de Sergipe, já que a Petrobras reduz o preço nas refinarias e reajuste o preço nas bombas.

O deputado explica que a Petrobras concedeu uma redução nas refinarias em torno de 4 a 5% e esse reajuste não chegou nas bombas. “Eu estou fazendo essas pesquisas constantemente e não é por ser contra o empresário, mas para que o consumidor não seja prejudicado. Aqui mesmo em Aracaju, a gente encontra gasolina de R$ 4,80 como de até R$ 4,36. Isso quer dizer que em alguns casos é possível ver o abuso de alguns donos”, diz o deputado.

Samuel alerta que é preciso que o consumidor fique alerta, lembrando que “tenho procurado divulgar também os preços dos combustíveis vendidos no interior do estado e, a exemplo da capital, também é possível ver diferença de preços. Por isso a minha recomendação, antes de abastecer, verifique o preço e compare”, sugeriu o parlamentar.