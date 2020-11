Edvaldo avança na reestruturação da rede de Saúde com primeira maternidade

Para qualificar a oferta dos serviços do SUS (Serviço Único de Saúde) na rede de Saúde de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira, que disputa a reeleição pelo PDT, destaca que além da primeira maternidade pública municipal, em construção no bairro 17 de Março, sua gestão já assegurou recursos para construir duas novas unidades básica de Saúde (UBS).

“De forma planejada, reformamos e revitalizamos 26 das 45 UBS da capital, e entregamos a primeira unidade básica de saúde do bairro 17 de Março. Temos novos desafios a superar nos próximos anos, mas é inegável que demos um salto de qualidade no serviço que entregamos ao cidadão nos últimos três anos e dez meses”, garante o prefeito.

Edvaldo destaca que, ao assumir o mandato, em 2017, o cenário encontrado em nada se compara à situação atual da rede de Saúde do município. “Quando chegamos, as UBS estavam desestruturadas, sem medicamentos, com escalas incompletas, sem profissionais para atender a população. Estava um caos e nós transformamos essa realidade”, relembra.

Hoje, completa o prefeito, “Aracaju está prestes a inaugurar a primeira maternidade pública municipal de sua história, um investimento de quase R$18 milhões que estamos fazendo para beneficiar as famílias que moram numa das regiões mais vulneráveis da cidade”, frisa o gestor. “E, como resultado do nosso planejamento, conquistamos recursos para construir mais duas UBS”, salienta.

Edvaldo explica que a experiência vivenciada no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus evidenciou a necessidade de a administração municipal avançar em novas estratégias funcionais, na atualização e modernização dos processos de trabalho, e na conectividade e ambiência digital dos serviços prestados.

Por este motivo, o prefeito, reconhecendo a existência de novos desafios, inscreveu no programa de governo apresentado aos aracajuanos uma série de compromissos para solucionar e dar respostas às demandas atuais da cidade.

“Implantamos o prontuário eletrônico e o aplicativo Mais Saúde Cidadão, que permite, pelo celular, a marcação de consultas e exames e o acompanhamento do serviço solicitado, garantindo mais conforto, praticidade e segurança à população aracajuana, que não precisa mais se deslocar a uma UBS para requerer um serviço de Saúde”, pontua o prefeito relacionando os benefícios do aplicativo aos proporcionados pelo prontuário.

Para os próximos quatro anos, Edvaldo planeja ampliar o número de equipes de Atenção Básica nas unidades de saúde, criar um centro de diagnóstico de imagem por telemedicina, ampliar o Hospital Fernando Franco (Zona Sul) para dotá-lo de novo centro de imagem e laboratório, e implantar serviço de teleconsultoria para a atenção básica (com especialistas do CEMAR).

“Vamos assegurar a cobertura de saúde bucal na rede básica, com ênfase no desenvolvimento de ações preventivas, e a continuidade do cuidado em todos os níveis de complexidade, sob a ótica das redes de atenção à saúde. Para isso, vamos construir um complexo com estrutura para especialidades odontológicas, atendimento na atenção básica”, elenca Edvaldo ao citar novos projetos e investimentos para a área da Saúde.

