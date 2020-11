Prefeitura registra alagamento e inundação no Centro, Grageru, Jardins e Salgado Filho

02/11/20 - 15:20:33

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), monitora, desde o início da tarde desta segunda-feira,2, os impactos da chuva na capital.

Os pluviômetros registraram um acumulado de 51,4 mm, em uma hora, com base em dados coletados às 13h50, por meio do sistema de monitoramento do clima, ClimAju.

As equipes da Defesa Civil municipal atuam no atendimento às ocorrências registradas através do número emergencial 199 e monitoram áreas impactadas, para adotar as medidas que sejam necessárias junto aos demais órgãos da gestão municipal.

Ocorrências

Até o momento foram registradas cinco ocorrências, através do número emergencial 199. As solicitações estão relacionadas a alagamento e inundação, nos bairros Centro, Grageru, Jardins e Salgado Filho. Uma ocorrência referente a risco de desabamento no Porto Dantas também foi registrada.

A Defesa Civil de Aracaju, também adotou medidas, junto à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), para retirada de placa de publicidade que caiu na avenida Oviedo Teixeira, em decorrência dos ventos fortes. A ação contou com o apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).~

Com informações e foto AAN