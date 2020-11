PROCURADORIA DA MULHER ENCERRA CAMPANHA DOE LENÇOS NESTA SEMANA

02/11/20 - 10:43:23

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe está finalizando a Campanha Doe Lenços. A campanha é parte das ações do Outubro Rosa. Desde o último dia 13 de outubro estão sendo disponibilizadas sacolas personalizadas em todos os gabinetes dos parlamentares e setores da Alese para a arrecadação de lenços que serão doados a instituições que acolhem mulheres com câncer de mama. A campanha será encerrada na próxima terça-feira, 3.

Em virtude da pandemia, os lenços estão sendo entregues este ano somente na Alese e a Procuradoria da Mulher, presidida pela deputada Goretti Reis (PSD), está contabilizando o número de doações que podem ser feitas até a próxima terça-feira, 3. Na última sexta-feira, 30, houve a doação de 50 lenços. Ano passado, foram doados mais de 300 lenços.

De acordo com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Alese, Rosimeire Santos, a entrega será feita às instituições que atuam no apoio às mulheres com câncer. “Os lenços doados durante a campanha serão entregues às entidades que assistem às mulheres com câncer a exemplo do Grupo Mulheres de Peito, a Legião Feminina de Combate ao Câncer, a Associação dos Amigos da Oncologia e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer no Estado de Sergipe”, ressalta.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões