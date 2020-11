Belivaldo reforça para Bolsonaro importância da inserção do Águas Profundas, em Sergipe, no Plano da Petrobrás

O governador Belivaldo Chagas (PSD) foi recebido em audiência na tarde desta terça-feira (03) em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro para defender os interesses de Sergipe junto ao Governo Federal. Segundo Belivaldo, “num clima de cordialidade, reforcei a importância da inserção do projeto de Águas Profundas no Estado, no Plano de Investimentos da Petrobras do quinquênio 2021-2025 da empresa. Esta ação seria de extrema importância não só para a economia sergipana, mas para consolidar o programa federal Novo Mercado do Gás, que tem Sergipe como um local estratégico nacionalmente.

Belivaldo Chagas também pediu mais celeridade na liberação de recursos referentes às obras de ampliação do Sistema Integrado do Piauitinga, “uma obra de extrema importância para garantir o abastecimento de água em toda a região Centro-Sul do Estado. Para Aracaju, solicitamos apoio para a aprovação do projeto ERQ-Norte de esgotamento sanitário, ainda pelo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), num investimento de mais de R$ 85,3 milhões que beneficiaria 82 mil pessoas da nossa capital”.

O governador também levou ao presidente mais três reivindicações que são de interesses da pauta federativa: a prorrogação do prazo para bloqueio dos Restos a Pagar dos convênios e repasses junto ao Governo Federal; o apoio ao projeto de lei 101/2020 que tramita na Câmara dos Deputados e altera as penalidades ao descumprimento ao Teto de Gastos; e a possibilidade de Governo Federal autorizar a transformação do restante da verba Covid-19, que ainda está disponível, para ser utilizada por estados e municípios no atendimento à Saúde de baixa, média e alta complexidade

Belivaldo ainda solicitou a Bolsonaro atenção especial ao Estado de Sergipe no que diz respeito ao plano nacional de imunização contra a Covid-19, e a necessidade de rever a taxação de imposto na área de produção de fertilizantes.

Além de Belivaldo, tsmbém estiveram na audiência o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos; os deputados federais Laércio Oliveira e Fábio Mitidieri; o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola e Dernival Neto, representante do nosso escritório em Brasília.