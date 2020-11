BICICLETA É LOCALIZADA E DEVOLVIDA AO CICLOTURISTA FURTADO NA 13 DE JULHO

03/11/20 - 13:31:48

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) recuperou a bicicleta do cicloturista Leo Pedalandopelomundo, na manhã desta terça-feira, 3. A bicicleta que havia sido furtada na noite de ontem, no bairro 13 de julho, foi localizada no bairro América.

A vítima do furto foi atendida durante a manhã desta terça-feira, 3, pelos investigadores da Coordenadoria da Polícia Civil da Capital (Copcal). A Polícia Militar também fez buscas desde a noite dessa segunda-feira, 2

As imagens de câmeras de segurança, divulgadas através de redes sociais, contribuíram para a localização da bicicleta. Assim, um morador do bairro América viu um suspeito circulando com a bicicleta e acionou a polícia.

SSP