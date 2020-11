BPRV DIVULGA BALANÇO DA OPERAÇÃO FERIADO DE FINADOS NO ESTADO DE SERGIPE

03/11/20 - 10:52:49

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) divulgou nesta terça-feira (03) o balanço da Operação Feriado de Finados.

A Operação teve início na última sexta-feira, 30 de outubro, e foi finalizada nessa segunda-feira, 2 de setembro. Durante esse período, quando houve um aumento considerável no fluxo de veículos nas rodovias sergipanas, o BPRv ampliou as atividades de fiscalização e prevenção a acidentes de trânsito. Como resultado, foram abordados mais de 200 veículos, entre carros de passeio, motocicletas e ônibus.

Ainda assim, foram registrados um acidente de queda de motocicleta com vítima fatal na SE- 285, no município de Arauá; uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta na SE-265, no Povoado Sapé, em Itaporanga D’Ajuda, e mais uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta, no Povoado Duro, também em Itaporanga. As colisões resultaram em duas pessoas feridas e hospitalizadas em seguida.

Com informações e foto PM/SE