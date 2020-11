Campanha na reta final

03/11/20 - 08:23:50

Por Adiberto de Souza

Chegamos à reta final da campanha eleitoral. Faltando menos de 15 dias para o 1º turno, candidatos e apoiadores aumentaram o ritmo de trabalho. Todos querem conquistar os eleitores ainda indecisos e mudar a cabeça dos que já se definiram por um postulante a prefeito e a vereador. No pouco tempo que resta, os candidatos se esforçam para vencer o cansaço e exibir caras e bocas de vitoriosos nas carreatas que promoverão até dias antes da eleição. Nenhum dos prefeituráveis de Aracaju se acha derrotado, porém rezam para aparecer liderando as próximas pesquisas de intenção de votos. De agora até o próximo dia 15, todos os candidatos vão evitar desgastes desnecessários e torcer para que os adversários não coloquem cascas de banana em seus caminhos. Como sabem que qualquer erro agora poderá significar uma derrota nas urnas, ninguém quer ouvir falar em possíveis equívocos nesta reta final da campanha. Crendeuspai!

Uso da máquina

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) tem criticado o que chama de “uso da máquina pública” pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Antes aliados, Vavá e o “Galeguinho” apoiam prefeituráveis diferentes em Simão Dias, terra natal de ambos. Segundo o ex-senador, as obras realizadas pelo governo naquele município “seriam bem-vidas se não fossem para enganar o eleitor e ganhar o voto”. Valadares prossegue afirmando que o uso da máquina pública pelo governador “é um abuso de autoridade e uma afrontar a Justiça Eleitoral, por tornar desigual a disputa”. Misericórdia!

Consome menos

O consumidor está mais consciente na hora de comprar. Segundo estudo da agência global Havas, 85% da população entendem que o progresso não está em consumir mais, mas em consumir melhor, enquanto 75% acreditam que um consumo exagerado pode impor riscos ao planeta e à sociedade. 45% dos entrevistados, no entanto, disseram ser usual comprar itens e produtos de que não precisam. Danôsse!

Voto vencido

Apenas Sergipe e o Ceará votaram contra a prorrogação até março de 2021 dos Convênios ICMS nº 100 e 52. Aprovados pelos demais estados no Conselho Nacional de Política Fazendária, o Convênio 100 prevê isenção tributária em operações internas e redução da base de cálculo do ICMS na comercialização interestadual de insumos agropecuários. Já o Convênio 52 estabelece um imposto menor sobre máquinas e equipamentos agrícolas. Felizmente para o setor agropecuário, Sergipe e Ceará foram votos vencidos. Aff Maria!

Votos vendidos

Comenta-se à boca miúda nas esquinas de Sergipe que os cabos eleitorais estão aguardando a última parcela do acerto financeiro para apoiar determinados candidatos. Os vendedores de votos garantem que se o dinheiro prometido não chegar logo, quem pagou a primeira parcela não apenas perde a grana como verá os safados migrarem para o lado adversário. Como se vê, embora seja uma prática proibida, a compra de consciência corre solta em Sergipe. Arre égua!

De mala e cuia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se mudar de mala e cuia para Lauro de Freitas, cidade localizada na região metropolitana de Salvador. O líder petista anunciou que trocará a residência de São Bernardo do Campo (SP), seu berço político, para a cidade baiana ainda este ano. Desde 2019, a filha do ex-presidente, jornalista Lurian Cordeiro mora em Aracaju, cidade escolhida, segundo ela, pela qualidade de vida. Ah, bom!

Sem adversários

Ao menos por enquanto, a candidata a prefeita de Pacatuba, Manuella Martins (PSC), está sem adversários. É que a Justiça negou os registros de Diva Melo (MDB) e Vitalino Moura (Republicanos), considerados fichas sujas. Ambos vão recorrer contra a decisão em primeira instância e, como acreditam que conseguirão manter as candidaturas, continuam em plena campanha. Vixe!

Reencontro

O governador Belivaldo Chagas (PSD) se encontra hoje, com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A última vez em que ambos estiveram juntos foi em agosto passado, durante a inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, na Barra dos Coqueiros. Naquele evento, Belivaldo pediu uma audiência ao presidente para tratar sobre a demorada obra de duplicação da BR-101 em Sergipe. Ainda em Brasília, Chagas e outros governadores se reúnem com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) para tratar sobre a vacina contra a Covid-19. Então, tá!

Apoio internacional

Mesmo distante de Lagarto, o jogador do Atlético de Madrid, Diego Costa, acompanha a política em Sergipe. Pelas redes sociais ele externou seu apoio ao candidato a prefeito de Lagarto, Fábio Reis (MDB). Satisfeito, o emedebista respondeu ao conterrâneo: “Valeu, Diego! Tamos junto, irmão. Vamos fazer Lagarto de um novo jeito”. Apesar de ter externado seu apoio, o jogador não poderá votar em Fábio Reis no próximo dia 15. Marminino!

Tempo quente

A proximidade das eleições tem aumentado a temperatura política no interior sergipano. Na disputa pelos votos dos indecisos, candidatos e cabos eleitorais travam uma verdadeira guerra de palavras. Estimulados por cerveja e cachaça, muitos eleitores saem no tapa durante as barulhentas carreatas. A tendência é que o clima esquente ainda mais nestes últimos dias que antecedem as eleições. Tomara que a Polícia consiga acalmar os ânimos, antes que sejam registrados fatos mais graves. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 31 de agosto de 1930.