Corpo de Tom Veiga é velado em cerimônia restrita a familiares e amigos no Rio. Intérprete do Louro José morreu vítima de um AVC

O corpo de Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi velado na manhã desta terça-feira (3) na Zona Oeste do Rio, em cerimônia restrita a familiares e amigos. O velório foi realizado das 8h às 11h no condomínio onde o ator morava.