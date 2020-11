“É inadmissível que esses alagamentos se repitam há tantos anos”, afirma Danielle

03/11/20

Em entrevista ao radialista Augusto Júnior, na Rádio Jornal, nesta terça-feira, 03, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), falou sobre os problemas enfrentados pela população por conta dos alagamentos registrados na capital sergipana na última segunda-feira, 02. Uma situação que vem se repetindo, mas que os gestores municipais não resolvem definitivamente.

“Foi um dia difícil para a população. Nós circulamos pela cidade, visitando algumas comunidades e constatamos os problemas, além de receber vários vídeos de localidades debaixo d’água. É inadmissível que esses alagamentos se repitam há tantos anos em nossa cidade e não sejam tomadas medidas para solucionar de forma efetiva”, destacou a candidata.

Danielle Garcia afirmou que vai fazer uma gestão que priorize as demandas mais urgentes, com foco especial nas comunidades mais carentes e que sofrem com a falta de serviços básicos. “Têm locais onde a via principal é pavimentada, mas em ruas próximas não é possível transitar. Na Zona de Expansão, por exemplo, as ruas não têm pavimentação e, o pior, os moradores dizem que na Prefeitura consta que elas já estão pavimentadas”, ressaltou.

A candidata disse que, nas caminhadas por Aracaju, tem percebido a alegria da população de ser ouvida, especialmente por uma candidata a prefeita. “A gente esteve em lugares onde as pessoas nos recepcionaram e disseram que ninguém esteve por lá, ou seja, totalmente abandonados pelo poder público. Nós estamos ouvindo as necessidades e é assim que vamos administrar, dialogando e encontrando soluções concretas”, salientou.

Ainda na entrevista, Danielle Garcia respondeu aos ouvintes, que interagiram com questionamentos sobre suas propostas de governo. “Estou aqui com clareza e objetividade reforçando os meus compromissos para melhorar a Saúde, a Educação, a mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico, enfim, para todas as áreas de responsabilidade da prefeitura. Nós temos um projeto realista e que será colocado em prática”, pontuou.

“Toda essa minha determinação e força será utilizada em prol das pessoas, será revertida em trabalho. A gente precisa cuidar dos aracajuanos, proporcionando uma cidade que funcione em todas as áreas. Para isso, vou trabalhar incansavelmente do primeiro ao último dia de mandato, não apenas no ano eleitoral. Vamos juntos com Danielle Garcia 23. Chegou a hora da coragem”, enfatizou.

