Laços de Família- Apesar de ter dito que tentaria controlar seus sentimentos pelo namorado da mãe, Camila(Carolina Dieckmann) está cada vez mais próxima de Edu(Reynaldo Gianecchini)

03/11/20 - 12:09:18

Nos próximos capítulos de Laços de Família, a garota encontra o médico no bar, o leva para casa e aproveita a chance para lhe dar um beijo.

Edu está em um bar com um amigo e comenta que Helena (Vera Fischer) pediu um tempo no relacionamento dos dois. Camila descobre com Alma (Marieta Severo) onde ele está e decide ir atrás. No local, ela percebe que o médico está bebendo demais, o leva para casa e tenta acordá-lo ao chegar.

“Edu, chegamos! Eu não vou conseguir te levar no colo. Edu?”, diz.

Fonte/Foto: globo.com