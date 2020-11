Lucas Lima celebra um ano de transplante capilar e ganha elogio de Sandy. “Foi muito difícil pra mim tomar a decisão”, afirmou

03/11/20 - 12:12:45

“Hoje é o aniversário de um ano da minha cirurgia de transplante capilar!!! Vai passando as fotinhos pra direita: a 1ª foto é de hoje mesmo, a 2ª é de como tava antes do procedimento, a 3ª é do corte da véspera pra ir pra cirurgia e a 4ª é logo depois!”, contou.

Lucas disse que nunca foi vaidoso e é um pouco “anti-procedimentos”. “Foi muito difícil pra mim tomar a decisão de fazer a cirurgia. Eu nunca me considerei vaidoso e sou até um pouco anti-procedimentos e tal, me senti bem envergonhado de ceder a esse ‘capricho'”, revelou.

“Fiquei TÃO feliz de ter feito, foi bem importante pra mim, não só pelo resultado mas pelo processo todo”, afirmou. “E teve também o que minha esposa fez… ela foi uma parceira de trincheira, me apoiou, ajudou a decidir como seria tudo, esperou as NOVE HORAS de cirurgia, me levou e me buscou na clínica, me levou pra casa, cuidou de mim, isso tudo na semana do SHOW NO PARQUE OLÍMPICO PRA 100.000 PESSOAS. Enfim, tô feliz e super satisfeito de como ficou!!!! Era isso!”, completou.

Nos comentários, Sandy elogiou o marido. “Ficou demais! Tenho muito orgulho de tudo o que você é. E o que eu fiz não foi 1/5 do que você merecia. Te amo! Tô pegando esse bonitão aí”, disse a cantora.

Fonte/Foto: globo.com