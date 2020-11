Médicos clínico geral e emergencista têm até terça para apresentar documentação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que os médicos da especialidade clínico geral, seguindo a ordem de classificação do 1º ao 30º, bem como os médicos da especialidade emergencista, do 1º ao 20º, aprovados no credenciamento da saúde, podem comparecer no Centro Administrativo da Saúde para entregar documentos comprobatórios até esta terça- feira, 3, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Confira a lista da 12º convocação no site https://www.saude.se.gov.br/?p=42195.

O credenciamento para profissionais de saúde é para os interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (Upa) 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia.

É importante ressaltar que os profissionais convocados devem apresentar os documentos solicitados. Além disso, a convocação dos profissionais está sendo realizada por etapa porque segue o critério de cadastro reserva, assim o chamamento está sendo realizado obedecendo à classificação e necessidade.

Fonte e foto assessoria