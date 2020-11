PESQUISA DATAFORM MOSTRA PADRE INALDO 7 PONTOS À FRENTE DO 2º COLOCADO

03/11/20 - 15:55:03

A Pesquisa de Opinião Pública ECM-Dataform, divulgada nesta terça-feira (03), no município de Nossa Senhora do Socorro, com trabalho de campo realizado nos dias 19 e 20 de outubro de 2020, com 1200 entrevistas presenciais e margem de erros de 2,81% mostra larga vantagem de padre Inaldo.

A pesquisa, que era para ter sido divulgada anteriormente, foi liberada pela Justiça Eleitoral de Nossa Senhora do Socorro após uma das coligações ter solicitado o pedido de suspensão da divulgação do resultado.

A pesquisa mostra que padre Inaldo aparece 7 pontos à frente do 2º colocado.

Padre Inaldo 28,17%

Fábio Henrique 21,08%

Dr Samuel 14,58%

Eliane da Sopa 3,25%

Dr Gilson Psol 1,42%

Klewerton Sirqueira 1,42%

Santos 0,50%

Branco/Nulo 17,83%

Indecisos / NR 11,75%

Universo pesquisado: Município de Nossa Senhora do Socorro, estado de Sergipe;

Tamanho da amostra: 1200 entrevistas;

Margem de Erro: 2,81%

Intervalo de Confiança: 95%

Trabalho de Campo: dia 19e 20de outubro de 2020

Pesquisa Registrada: SE –09088/2020