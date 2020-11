Profissionais de saúde bucal prestam serviços odontológicos em visitas domiciliares

03/11/20 - 14:37:51

Na semana de comemoração ao Dia Nacional de Saúde Bucal e dia do Cirurgião-dentista (25 de outubro) as equipes de saúde bucal iniciaram uma série de atividades de promoção ao acesso a serviços odontológicos à população mais vulnerável socioeconomicamente de São Cristóvão.

As ações consistem em visitas a famílias no território onde o profissional de saúde bucal atua e envolvem também a participação dos Agentes Comunitários de Saúde. Segundo o coordenador de saúde bucal do município, Mário Luis Mendes, cerca de 48 famílias estão sendo visitadas e assistidas pela equipe de 16 profissionais que tem distribuído kits de saúde bucal com cerca de 144 escovas e em média de 100 pastas de dente.

Durante as visitas, as equipes também realizaram atividades educativas, avaliação física e atividades preventivas nos territórios assistidos, que englobam áreas de São Cristóvão como o povoado Cardoso, o Loteamento Lauro Rocha, e os bairros Tijuquinha, Eduardo Gomes e Rosa Elze, entre outros.

“Estudos mostram que quanto mais vulnerável é uma família ou uma pessoa, menos acesso essas pessoas têm a serviços e bens públicos, como, por exemplo, a saúde. Neste sentido, nós realizamos essa atividade buscando garantir mais acesso a saúde a estas famílias em situação de vulnerabilidade”, afirma o coordenador Mario Luis Mendes.

“Além disso, nosso objetivo é que os profissionais se apropriem mais da sua área e território de atuação e das situações que eles podem encontrar nesses locais, no sentido de ampliar o acesso das pessoas à saúde bucal.”, ressalta ele.

As atividades continuam durante o mês de novembro e fazem parte da estratégia de saúde da família, que tem sido realizada pela equipe de saúde bucal do município, composta por dentistas, auxiliares de saúde bucal em parceria com os agentes comunitários de saúde.

A secretaria de saúde do município tem ampliado a cobertura das equipes de saúde bucal durante todo o ano e de janeiro a outubro de 2020, mesmo com as limitações impostas pela pandemia, já foram realizados 5980 atendimentos odontológicos no município.

Atualmente, São Cristóvão possui treze consultórios odontológicos em funcionamento nas Unidades de Saúde da família (USF) Maria José Soares Figueiroa (bairro Eduardo Gomes) com três consultórios, Massoud Jalali (no bairro Rosa Elze), Antônio Florêncio (Tijuquinha), Luiz Alves, (Luiz Alves), Jairo Teixeira de Jesus (Sede), Sinval de Oliveira (loteamento Lauro Rocha), Maria de Lourdes Cruz (povoado Rita Cacete), Alice Freire (povoado Pedreiras), Manoel Jovino (povoado Cardoso), Maria Luiza dos Santos Nascimento (povoado Cabrita) e Laudelina (povoado Caipe Velho).

