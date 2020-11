AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL: ROGÉRIO VOTA CONTRA E ALESSANDRO A FAVOR

04/11/20 - 13:32:19

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 3, o substitutivo do senador Telmário Mota (Pros-RR) ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 19/2019, que estabelece mandatos estáveis e requisitos para nomeação e demissão do presidente e dos diretores do Banco Central, bem como vedações aos ocupantes dos cargos.

Foram computados 56 votos a favor e 12 contrários. O senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE) deu voto favorável ao projeto. Já Rogério Carvalho (PT/SE) votou contrário à propositura. O voto da senadora Maria do Carmo (DEM/SE) não está registrado.

O projeto é de autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM). O texto também confere autonomia formal ao BC, para que execute suas atividades essenciais ao país sem sofrer pressões político-partidárias. O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados e pode voltar ao Senado caso os deputados façam alterações no texto.

Fonte: Agência Senado